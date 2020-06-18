شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطيينين إلى 750 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الخميس، إن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 750 مع تسجيل 5 إصابات جديدة فى الخليل ونابلس.
وأضافت فى بيان صحفى أن من بين الإصابات الجديدة أحد الكوادر الطبية فى مدينة نابلس، وقررت الوزيرة "إغلاق مستشفى نابلس التخصصى وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة لأحد الكوادر الطبية العاملة فيه".
وسُجلت أمس الأربعاء 39 إصابة بفيروس كورونا، بحسب أحدث بيانات، فى أعلى حصيلة يتم تسجيلها فى يوم واحد منذ انتشار الفيروس فى مارس الماضي.
وحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس المواطنين يوم الاثنين على الالتزام بشروط السلامة العامة ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات.
وتخضع الأراضى الفلسطينية للشهر الرابع على التوالى لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطيينين إلى 750 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.