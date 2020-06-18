شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 صواريخ فى المنطقة الخضراء فى بغداد ولا أنباء عن إصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقى، فى بيان إن 4 صواريخ سقطت فى المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى بغداد، والتى تضم السفارة الأمريكية، وبعثات أخرى بالعاصمة العراقية، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية.
وتعرضت المنطقة الخضراء التى تضم أيضا مكاتب حكومية لهجمات صاروخية مرارا لم تسفر عادة سوى عن أضرار طفيفة، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
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