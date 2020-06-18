"مخلب النمر" تدمّر أكثر من 500 هدفاً لإرهابيي "بي كا كا"

أنقرة/ الخليج 365

تمكنت القوات المسلحة التركية من تدمير أكثر من 500 هدفاً لإرهابيي منظمة "بي كا كا" خلال أول 36 ساعة من عملية "مخلب النمر" التي انطلقت بمنطقة حفتانين شمالي العراق.

وجرى تدمير أهداف الإرهابيين في إطار "مخلب النمر"، باستخدام مقاتلات "أف 16" وطائرات مسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، حسبما ذكر مراسل الخليج 365.

وتهدف العملية إلى تحييد عناصر "بي كا كا" وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تستهدف أمن الشعب التركي وحدود البلاد والمخافر والقواع العسكرية بالمنطقة.

وتقوم قوات الكوماندوز التركية التي تم إنزالها إلى المنطقة بالمروحيات، بتفكيك الألغام والمتفجرات التي وضعها الإرهابيون في المنطقة، فضلًا عن تدمير الذخائر والمعدات التي تضبطها.

وتواصل هذه القوات تدمير أوكار الإرهابيين في مناطق وعرة وأخرى يصل ارتفاعها إلى 1900 مترا تقريبًا، وسط غطاء جوي توفره الطائرات المسيرة التركية.

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وتتابع قيادات الجيش التركي العملية العسكرية لحظة بلحظة من مركز العمليات في قيادة القوات البرية، بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر.

وفي خطاب وجهه لقوات الكوماندوز، قال أكار إن عملية "مخلب النمر" تسير بشكل جيد، معربًا عن أمله في أن يتم استكمالها بنجاح مع ضمان أمن العناصر المشاركة فيها.

بدورهم أكّد القادة الميدانيون استعدادهم لأداء المهام الموكلة إليهم بحزم وعزيمة حتى يتم تحييد آخر إرهابي في المنطقة.

وتتخذ "بي كا كا" الإرهابية من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "مخلب النسر" ضد المنظمة الإرهابية ذاتها شمالي العراق.

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