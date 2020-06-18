كورونا..10 وفيات و280 إصابة جديدة‎ بالسودان

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



أعلن السودان، فجر الخميس، عن تسجيل 10 وفيات 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية اطلعت عليه" الخليج 365".

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وأضاف البيان "بهذا يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و20 ، بينها 487 وفاة"



وأِشار إلى تماثل 146 حالة للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى ألفين 966 حالة.

وحتى فجر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 8 ملايين و391 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 450 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و378 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.