السعودية في المجموعة الرابعه في بطولة آسيا للناشئين 2020

أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، منتخب البحرين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات كوريا الشمالية وإيران وقطر.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

في المقابل ضمت المجموعة الثانية ثلاثة منتخبات من غرب آسيا، حيث تلعب عمان واليمن والإمارات إلى جانب طاجيكستان وصيفة حامل اللقب.

وجاء منتخب السعودية في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً اليابان حاملة اللقب وإندونيسيا والصين، في حين ضمت المجموعة الثالثة كل من كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وأوزبكستان.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية 12 كانون الأول/ديسمبر 2020.

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وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان 1-0 في المباراة النهائية.

قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين

– المجموعة الأولى: البحرين، كوريا الشمالية، إيران، قطر

– المجموعة الثانية: طاجيكستان، عمان، اليمن، الإمارات

– المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، أستراليا، الهند، أوزبكستان

– المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، السعودية، الصين