وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية والدبلوم في كل من الرياض وجدة.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري، مساعد إداري ثالث / رجال / جدة، ومساعد إداري 1 (SA3) / نساء / الرياض، مساعد اداري II (SA5) / نساء / الرياض؛ فضلًا مساعد إداري (SA3) / نساء / الرياض.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساعد إداري IV (SA5) مساعد إداري رابع / رجال / الرياض، ومساعد اداري III (SA5) / رجال / الرياض؛ فيما لمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا.