وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود

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كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية والدبلوم في كل من الرياض وجدة.
وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري، مساعد إداري ثالث / رجال / جدة، ومساعد إداري 1 (SA3) / نساء / الرياض، مساعد اداري II (SA5) / نساء / الرياض؛ فضلًا مساعد إداري (SA3) / نساء / الرياض.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساعد إداري IV (SA5) مساعد إداري رابع / رجال / الرياض، ومساعد اداري III (SA5) / رجال / الرياض؛ فيما لمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا.
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