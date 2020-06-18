«الطيران المدني»: تذكرة السفر تتيح التنقل أثناء منع التجول.. بشروط

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن تذكرة السفر الإلكترونية تعد تصريحاً يتيح للمسافر استخدامها خلال فترات منع التجول. وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن استخدام التذكرة كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات كذلك بعد الوصول إلى الوجهة المطلوبة.

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