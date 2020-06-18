إصرار حاكمة طوكيو بعدم تأجيل الأولمبياد مرة أخرى

أبدت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي عدم اقتناعها بإمكانية تأجيل الأولمبياد مرة أخرى، مشيرة إلى أنه “لا يزال هناك العديد من الأمور التي يتعين حلها” في مواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت كويكي، يوم أمس الأربعاء في حوار عشية بدء الحملة الانتخابية للسباق نحو منصب حاكم منطقة العاصمة، إن “تأجيل الدورة الأوليمبية لأبعد من ذلك سيكون صعبًا جدًا على الرياضيين”.

وتم تأجيل أوليمبياد طوكيو 2020، التي كان من المقرر أن تبدأ في 24 يوليو/تموز المقبل، إلى 2021 بسبب جائحة كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية، واللجنة الأولمبية الدولية في 24 مارس/آذار الماضي.

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واشارت كويكي التي تعد المرشحة الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات المقبلة للعاصمة، إلى إن السلطات الأولمبية والسياسية تعمل على “تبسيط” الأولمبياد المقبلة من أجل خفض النفقات، داعية شعب طوكيو. إلى “تفهم” الوضع.

وأوضحت أثناء المناظرة السياسية بين المرشحين “هناك العديد من الأمورالتي يتعين حلها، مثل كيف يمكننا منع وصول المزيد من الإصابات بالفيروس لليابان؟ وكيف يمكن تأمين القرية الأولمبية، وماذا سنفعل مع المتفرجين؟”

وتجنبت كويكي تحديد التكلفة الإضافية المترتبة على تأجيل الحدث الرياضي لمدة عام، وذكرت بأنه من بين الخيارات المطروحة، خفض النفقات في مراسم الافتتاح والختام للألعاب الأولمبية.