ترافع عن بعد في قضايا تعليم عسير

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تابعت الإدارة القانونية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منذ بداية جائحة كورونا عددًا من المعاملات مع الجهات القضائية عن بُعد، وذلك بتوجيه من مدير عام التعليم سعد الجوني .
وأوضح مدير الإدارة فارس لجهر، أن إنهاء المعاملات يتم عبر برنامج ” مُعين ” المرتبط مع ممثلي الإدارة في المحاكم الإدارية بديوان المظالم تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة ، فيما بدأ ممثلو الإدارة القانونية بحضور أولى الجلسات القضائية عن بعد، للترافع عن تعليم عسير والإدارات التعليمية المجاورة في المنطقة .
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