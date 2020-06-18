ترافع عن بعد في قضايا تعليم عسير

تابعت الإدارة القانونية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منذ بداية جائحة كورونا عددًا من المعاملات مع الجهات القضائية عن بُعد، وذلك بتوجيه من مدير عام التعليم سعد الجوني .

وأوضح مدير الإدارة فارس لجهر، أن إنهاء المعاملات يتم عبر برنامج ” مُعين ” المرتبط مع ممثلي الإدارة في المحاكم الإدارية بديوان المظالم تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة ، فيما بدأ ممثلو الإدارة القانونية بحضور أولى الجلسات القضائية عن بعد، للترافع عن تعليم عسير والإدارات التعليمية المجاورة في المنطقة .