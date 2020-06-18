الصحة تجدد التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها أثناء الحجر المنزلي

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جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية الإجراءات التي يجب اتباعها لمَن هم في الحجر المنزلي، مع استمرار ارتفاع الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على مَن هو في العزل ألا يخرج من المنزل ويعزل نفسه داخل غرفة جيدة التهوية، ويقلل الحركة داخل المنزل ولا يستقبل الزائرين، وعليه ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار.
وأضافت أنه يجب كذلك على الشخص المعزول ترك مسافة مترين عند التواصل مع من حوله، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس، وعليه تعقيم الغرفة وتنظيفها يومياً وغسل ملابسه عند درجة حرارة 60 مئوية وتجفيفها بعد ذلك جيداً.
وأشارت الوزارة إلى أنه يفضل أن يكون للمعزول دورة مياه خاصة به، وألا يشارك أدواته الخاصة مع الآخرين، ويستخدم سلة مهملات ذات غطاء محكم، وأن يستخدم الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد.
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