- 1/2
- 2/2
توج نابولي بلقب كأس إيطاليا، الأربعاء، بعد فوزه على نظيره يوفنتوس بركلات الترجيح (4-2)، في أعقاب نهاية الـ90 دقيقة من دون أهداف، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو في روما.
وجاء تحقيق نابولي للقب الكأس للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن كان توج به في موسم 2014، بينما فشل البانكونيري في العودة إلى ضم اللقب لخزينته منذ 2018، إذ ودع الموسم الماضي من دور الـ8، وخسر النهائي الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي بطلاً لكأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.