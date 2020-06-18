شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تعديل رقم الجوال بتطبيق «توكلنا» عقب تعديله عبر «أبشر»؟.. التطبيق يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يمكن تعديل رقم الهاتف في التطبيق حتى في حال تم تعديله بمنصة (أبشر).

جاء ذلك رداً من التطبيق على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، حول قيامه بتغيير رقم هاتفه في منصة «أبشر»، وتأتيه الرسائل من تطبيق “توكلنا” على رقمه القديم، متسائلًا عن السبب.

وأوضح تطبيق «توكلنا»، أنه أثناء التسجيل بالتطبيق سيتم اعتماد رقم الهاتف الموجود في أبشر، موضحاً أنه بعد إتمام التسجيل بالتطبيق لا يمكن تعديل الرقم في التطبيق ولو تم تعديله في أبشر.