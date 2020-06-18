شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تعديل رقم الجوال بتطبيق «توكلنا» عقب تعديله عبر «أبشر»؟.. التطبيق يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يمكن تعديل رقم الهاتف في التطبيق حتى في حال تم تعديله بمنصة (أبشر).
جاء ذلك رداً من التطبيق على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، حول قيامه بتغيير رقم هاتفه في منصة «أبشر»، وتأتيه الرسائل من تطبيق “توكلنا” على رقمه القديم، متسائلًا عن السبب.
وأوضح تطبيق «توكلنا»، أنه أثناء التسجيل بالتطبيق سيتم اعتماد رقم الهاتف الموجود في أبشر، موضحاً أنه بعد إتمام التسجيل بالتطبيق لا يمكن تعديل الرقم في التطبيق ولو تم تعديله في أبشر.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن تعديل رقم الجوال بتطبيق «توكلنا» عقب تعديله عبر «أبشر»؟.. التطبيق يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.