شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متوسطة على عسير وجازان.. ورياح نشطة بالشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق اليوم وليلة غد الجمعة- بمشيئة الله-.

وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر”: متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان.

وأضاف: تنبيه متوقع للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على: (الشرقية، والخليج، ووسط الغربية، ومتوسطة شرق الرياض، والشمالية، والساحل الغربي).