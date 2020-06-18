شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متوسطة على عسير وجازان.. ورياح نشطة بالشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق اليوم وليلة غد الجمعة- بمشيئة الله-.
وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر”: متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان.
وأضاف: تنبيه متوقع للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على: (الشرقية، والخليج، ووسط الغربية، ومتوسطة شرق الرياض، والشمالية، والساحل الغربي).
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