شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا بدون اختبار.. بشرط واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنتجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عاما يكون بدون اختبار، بشرط الاكتفاء بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة. جاء ذلك ردا على استفسار أحد المغردين عبر حسابها بموقع «تويتر» بشأن كيفية استخراج رخصة القيادة لمن أتم 18 عاما ، مشيرة إلى أن ذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (39) فقرة (4) من نظام المرور.

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