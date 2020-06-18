شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. سحب رعدية ممطرة فى السعودية صحوا بالإمارات حار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة و سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (عسير، جازان ، الباحة).



وأشار التقرير وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



الإمارات

توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا و تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح "الجمعة" مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

و وفق وكالة " وام " حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.. و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 55:11 والمد الثاني عند 27 :23 والجزر الأول عند الساعة 46:16 والجزر الثاني عند الساعة 40:06 .

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 32: 08 و المد الثاني عند الساعة 19:15 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:17 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 42 29 80 20 دبي 43 30 85 20 الشارقة 43 28 90 20 عجمان 40 30 95 25 أم القيوين 42 27 95 30 رأس الخيمة 39 30 90 30 الفجيرة 38 32 85 35 العين 47 27 65 10 ليوا 46 26 80 15 الرويس 41 28 80 20 السلع 42 29 75 25 دلما 38 32 70 30 طنب الكبرى 37 31 80 35 طنب الصغرى 37 31 80 35 أبو موسى 37 31 80 35 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ولكنه حسن هذه الليلة، موضحة أن الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحياناً، وتقل سرعتها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.

وحذرت الأرصاد وفق وكالة " بنا" من رياح قوية إلى شديدة السرعة، وارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر، فيما تسجل درجة الحرارة: العظمى 43 مئوية، والصغرى 28 مئوية.، والرطوبة النسبية: العظمى 65 بالمئة، والصغرى 15 بالمئة.



