الالتزامات الخارجية تستنزف أمريكا

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دوج باندو *

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «البنتاجون» بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي أمر تنفيذي أصدره في مطلع يونيو/ حزيران، وجه ترامب أيضاً بوضع حدّ أعلى لأعداد الجنود الأمريكيين المنتشرين في ألمانيا لا يتجاوز 25 ألفاً، بدلاً من 52 ألفاً في السابق.

هذه بداية جيدة. ولكن لماذا استغرقه الأمر ثلاث سنوات حتى يبدأ تنفيذ تعهده الانتخابي بإنهاء اعتماد حلفاء أمريكا على قوتها العسكرية - وأموالها - من أجل ضمان أمنهم ؟ وماذا بشأن ال25 ألف جندي الآخرين الذين لا يزالون يتمركزون في ألمانيا؟

لقد كانت نخبة السياسة الخارجية الأمريكية في واشنطن تزيد من أعباء الالتزامات الدولية للولايات المتحدة، على الرغم من تراجع الاقتصاد الأمريكي، ومن تزايد الأعباء المالية - والديون - المترتبة على الولايات المتحدة.

كما أن الولايات المتحدة، والصين، تتأرجحان حالياً، على شفير حرب باردة جديدة، يمكن أن تتحول إلى حرب ساخنة في مضيق تايوان، أو في مكان آخر من منطقة آسيا الهادي. وتتخذ نخبة السياسة الخارجية من ذلك ذريعة للقول إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعزز تحالفاتها العسكرية، وضماناتها الأمنية لحلفائها، ونشر قواتها البحرية.

وفي الوقت ذاته، تواصل نخبة السياسة الخارجية معارضتها الضارية لأدنى انسحاب من الشرق الأوسط، وتصّر على مواصلة مجابهة الحكومة السورية، كما تصر على التصدي للنفوذ الروسي في الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، تصر واشنطن على إبقاء قوات في العراق، بمعزل عن رغبة الشعب العراقي. كما تصر واشنطن على استمرار وجودها العسكري في أفغانستان.

وبطبيعة الحال، تواصل الولايات المتحدة التزامها تجاه حلف الأطلسي، بما في ذلك تحمّل أعباء مالية ضخمة.

وفوق كل ذلك، تواصل الولايات المتحدة تقديم دعم مالي وعسكري إلى دول أوروبا الشرقية، بما فيها جورجيا، وأوكرانيا، ودول البلطيق، باعتبارها «خط الجبهة الرئيسي» في مواجهة روسيا. كما أن الولايات المتحدة تعزز انتشار قوات بحرية في البحر الأسود.

إن سعي أمريكا الدائم إلى التورط في نزاعات دول أخرى

لهو سلوك أخرق، بل حتى مغامر. فقبل كل شيء، أمريكا آمنة الآن أكثر من أي وقت مضى. إذ إن وضعها الجغرافي يشكل أكبر ضمانة لأمنها، حيث إنها تقع بين محيطين في الشرق، والغرب، وبين جارتين سلميتين في الشمال، والجنوب. وليست هناك أي دولة تهدد محيطها هذا.

وثانياً، أمريكا تنشر عبر بحار العالم 11 مجموعة حاملات طائرات، مقارنة مع اثنتين للصين، وواحدة لروسيا.

كما أن سلاح الجو الأمريكي يضمن كلياً أمن الفضاء الجوي الأمريكي. وليس هناك من خطر جدّي سوى الصواريخ النووية. ولكن الترسانة النووية الأمريكية أضخم بكثير من ترسانة أي دولة نووية أخرى، باستثناء روسيا. ومن الصعب تصور أن تشن روسيا هجوماً نووياً على أمريكا، لأن ذلك سيعني حتماً دمارها في هجوم أمريكي مضاد.

ثالثاً، الولايات المتحدة جعلت من التحالفات غاية بحد ذاتها، بدلاً من أن تكون مثل هذه العلاقات الأمنية بمثابة آلية لتعزيز أمن أمريكا.

وأخيراً، تواصل الولايات المتحدة التزاماتها - المكلفة - بتحويل دول حليفة إلى ديمقراطيات حديثة. ولكن أمريكا ليست بحاجة إلى مثل هذه العملية.

إن الولايات المتحدة تواصل على الدوام توسيع التزاماتها الدفاعية، على الرغم من أن وضعها المالي يزداد سوءاً منذ سنين. ولا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تنوء تحت أعباء ديون تبلغ تريليونات الدولارات.

باختصار، الولايات المتحدة بحاجة إلى تقليص التزاماتها وطموحاتها الخارجية، والعودة إلى التركيز في المقام الأول على مشكلاتها الداخلية، وإعادة ترتيبها بيتها.

* باحث في معهد «كاتو» للدراسات

في واشنطن - موقع «أنتي وور»