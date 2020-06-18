شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موريتانيا 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالتي وفاة و 54 حالة شفاء، خلال 24 ساعة. وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي ، وفق وكالة الأنباء السعودية أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة ,مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة .

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