الأمن التونسى يوقف مهاجرين غير شرعيين على السواحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات من الحرس التونسي بمدينة الشابة بمحافظة المهدية، ثمانية مهاجرين غير شرعيين كانوا يستعدون للإبحار خلسة نحو السواحل الإيطالية.

وأفاد مصدر أمني في تصريح له نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه صودرت خلال عملية الإٌيقاف ثلاث وسائل نقل استعملها المهاجرون في التحضير والاستعداد لعملية الإبحار، إلى جانب مبلغ مالي وهواتف نقالة، لافتًا النظر إلى أنه تُحفظ عليهم لمواصلة التحريات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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