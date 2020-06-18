شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: استئناف النشاط السياحي في المملكة نهاية شوال الجاري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن النشاط السياحي في المملكة سيستأنف نهاية شهر شوال الجاري، بعد التوقف احترازياً عقب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأوضح في لقاء مع قناة ” العربية” أمس الأربعاء ، أن الدراسات التي أعدتها الوزارة كشفت أن ٨٠٪ من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية، موضحاً أن المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية على مدار ٢٤ ساعة في المملكة مع نهاية شوال، ما عدا مكة المكرمة.
وأشار إلى جاهزية الوزارة لإطلاق برنامج الصيف لتنشيط السياحة الداخلية في فصل الصيف.
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