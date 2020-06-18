شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: بلدنا الأولى عالميا بفحوصات كورونا وتقدم نموذجا فى مكافحة الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، أن بلاده نموذج ملهم لدول العالم في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن بلاده تعد الأولى عالميا من حيث عدد كورونا "COVID-19" للفرد.

وقال العويس، في إحاطة صحفية، الأربعاء، شارك فيها عبر مداخلة تلفزيونية، حسبما ما نقلته وكالة "وام" الرسمية"، إن "الإمارات وبعد مرور ما يقارب 5 أشهر من اكتشاف أول حالة لمرض COVID-19 استطاعت أن تكون نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد".

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وأضاف وفق وكالة أنباء " وام " الإماراتية، أن بلاده "تثبت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها الوطنية في الصف الأول، وبالتزام شعبها وتعاونهم مع مختلف الإجراءات والقرارات الاحترازية".

وفي غضون ذلك أشار العويس إلى أن الإمارات استطاعت "بفضل توجيهات القيادة... أن تحتل المركز الأول عالميا في عدد فحوصات COVID-19 للفرد، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ3 ملايين فحص خلال فترة زمنية قياسية".

وشدد وزير الصحة الإماراتي على أن "الهدف منذ اليوم الأول لانطلاق الأزمة كان زيادة فحوصات COVID-19 على مستوى الدولة، والتأكد من إجراء فحوصات يومية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، حيث ارتفع متوسط الفحص اليومي في الإمارات من 25 ألف فحص إلى أكثر من 40 ألف فحص حاليا".