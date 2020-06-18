مطعم وكافيه «روبوتي» بالكامل في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي حمدي سعد:

افتتحت شركة «ديجي وورلد» أول مقهى ومطعم وجبات سريعة (روبوتي) بالكامل في «دبي فيستيفال سيتي»، لمصلحة مستثمر إماراتي لم تسمّه، بكلفة بلغت نحو 7.2 مليون درهم، على حسب مستوى نظام الذكاء الاصطناعي، والبنية التقنية الرقمية للعمليات التشغيلية، والذي تم تطوير جميع مكوناته البرامجية والروبوتية داخل الإمارات.

وقالت ياسمين عبد السلام العنزي، مديرة المشاريع في شركة «دي جي وورلد»؛ وهي شركة إماراتية متخصصة في حلول تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، والذكاء

الاصطناعي، والروبوتات ومقرها جبل علي، في تصريحات خاصة ل«الخليج»: إن المقهى مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، واستغرق تطويره نحو 8 شهور.

وأضافت: إن المقهى جاهز لاستقبال الزبائن حالياً، وفق كل الإجراءات الصحية المشددة، ومن دون أي تدخل بشري؛ حيث يستطيع الزبون، وبمجرد جلوسه، إعطاء أوامر للروبوتات؛ لإعداد طلبه من قائمة طعام ومشروبات رقمية كذلك، ليقوم ربوت بتجهيز الطلب، وتسليمه لروبوت آخر يقوم بدوره بتوصيله للطاولة، خلال دقائق معدودة، ومن ثم الدفع بالبطاقات الائتمانية؛ منعاً لأي تلامس بشري.

وأوضحت العنزي: تم تجهيز المطعم لتقديم العروض الروبوتية الراقصة على الأغاني الوطنية، والمناسبات الاجتماعية، وغيرها من المناسبات البسيطة، كما أن المطعم جاهز لاستقبال ضيوفه، والتعامل معهم باللغتين العربية، والإنجليزية.

وكشفت مديرة المشاريع في «دي جي وورلد»، أن الشركة تعمل حالياً على تدشين مشاريع مماثلة في قطاع الضيافة الذكية الرقمية، أحدها في منشأة فندقية في إمارة دبي ستكون مجهزة أيضاً بالروبوتات، وتقنيات الأتمتة الرقمية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشروع آخر سيتم فيه استخدام روبوتات مزودة بأنظمة الفحص، والكشف عن الحرارة، والتعقيم، وتوجيه المسافرين للأماكن، والمعالم، من دون أي احتكاك بشري، مشيرة إلى أن هذا المجالات ستخلق فرص عمل جديدة في الدولة، إضافة إلى مراعاتها للظروف الصحية التي فرضها فيروس «كوفيد 19»، عبر الالتزام الكامل بالتعقيم، والتباعد الجسدي.