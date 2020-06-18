«عهد عون» ينقض على حرية التعبير واتفاق الطائف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت«الخليج»:

بدأت التحضيرات للقاء الوطني الجامع في القصر الرئاسي يوم 25 يونيو/‏حزيران الجاري، في وقت صدر تأكيد من رؤساء الحكومات السابقين بأن الوقائع تكاد تميزهذا العهد بالانقضاض على حرية التعبير واتفاق الطائف.

وانطلقت، أمس الأربعاء، التحضيرات لانعقاد طاولة اللقاء الوطني في القصر الرئاسي في 25 الجاري الذي سيحضره الرؤساء الثلاثة: ميشال عون، ونبيه بري، وحسان دياب، إلى جانب رؤساء الكتل النيابية، ورؤساء الجمهورية والحكومات السابقين ‏أمين الجميل، إميل لحود، ميشال سليمان، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد ‏الحريري، تمام سلام، إضافة إلى رؤساء الكتل النيابية ال14 ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي‎؛ وذلك للبحث في كل الأوضاع السياسية والأمنية والمالية ‏والاقتصادية والمعيشية؛ بغية توحيد الموقف الوطني الكفيل بتحصين البلد في مواجهة كل الأخطار والتأزم الإقليمي الحاصل، خاصة بعدما دخل قانون «قيصر» ‏الأمريكي ضد سوريا حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، وبدأت الاتصالات من أجل توجيه الدعوات للمشاركين الذين لم تتحدد مواقفهم بعد من الحضور أو عدمه.

من جهة أخرى، صدر تصريح عن رؤساء ​الحكومة​ السابقين ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​، ​سعد الحريري​، ​وتمام سلام في بيان بعد لقائهم، أمس،​ بأنهم يراقبون بقلق بالغ، استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي الذي يتسلل عبر المطالب الشعبية، والاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية. واعتبر البيان أنه فيما ينتظر ​الشعب اللبناني​ أي ملمح جدي بناء من «العهد القوي» وحكومة «التكنوقراط»، فإن انكشاف عجزهما عن الخروج من حالة البكاء على الأطلال والندب السياسي، كما في استمرار التخبط وفقدان الرؤية والتبصر والإرادة لاتخاذ القرارات الرشيدة يزداد وضوحاً، وتكاد الوقائع تميز هذا العهد، بالانقضاض على ​حرية التعبير​ وعلى ​اتفاق الطائف​ والالتفاف على ​الدستور​، وتجاوز حد ​السلطة​، والمس باستقلالية ​القضاء​، كما ظهر في رد ​التشكيلات القضائية​ التي أقرها وأكدها ​مجلس القضاء الأعلى​، والتعدي على القانون، والإغراق في ممارسة الاستئثار والتسبب بالاختلال في التوازنات الداخلية، وفي تدمير علاقات لبنان الدولية، مؤكدين أن الاختلالات التي تفاقمت في ظل هذا العهد، وهذه الحكومة كانت، ولا تزال في أساس الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي، معتبرين أن هذا الوضع وما يحمله من تداعيات خطرة أصبح يستدعي من العهد والحكومة المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من أجل الإنقاذ الوطني، واستعادة الثقة في لبنان ودولته.

إلى ذلك، نفذ ناشطون وقفة رمزية أمام ​قصر العدل​ في بيروت؛ رفضاً لملاحقة معارضي ​الرئيس عون​، خاصة بعدما سبق أن كلّف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات؛ لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال مقام الرئاسة.