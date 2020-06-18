الهند والصين تتفقان على التهدئة بعد «الاشتباك الدامي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت الصين والهند أمس الأربعاء، على «تهدئة التوتر» بعد الاشتباك الدامي على الحدود بينهما، لكن التوتر بقي على أشده في المنطقة الحدودية المتنازع عليها في ظل تعزيز الجانبين لقواتهما في المنطقة الوعرة من جبال الهيمالايا التي وقع فيها الاشتباك الذي أصاب الهند بصدمة كبيرة، جراء ارتفاع عدد ضحاياها فيه.

وأعلنت بكين إثر اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، عن اتفاق على خفض التوتر بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، أمس، بعد محادثة بين وزير الخارجية الصيني وانج يي، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن «الجانبين اتفقا على أن يعالجا بإنصاف، الأحداث الخطرة الناجمة عن المواجهة في وادي غالوان». وأضاف أن بكين ونيودلهي اتفقتا على «احترام التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات العسكرية بين الطرفين، وتهدئة الوضع على الأرض في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية». وخاض البلدان حرباً حدودية عام 1962.

ودانت الحكومة الهندية في بيانها الذي صدر أمس، ما سمته «عملاً مخططاً له عن سابق تصور وتصميم» من قبل الصين. وأوضحت أن وزيري الخارجية اتفقا على «عدم الإقدام على أي خطوة قد تؤجج التوتر» في لدخ. ودارت مواجهات عدة بين الجيشين على طول الحدود المتنازع عليها منذ أسابيع، خصوصاً في لدخ، وأرسلا تعزيزات.

وقامت الهند أمس الأربعاء، بنشر مئات العسكريين في المنطقة التي وقع فيها الاشتباك، وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن مقتل الجنود الهنود «لن يكون عبثاً». وأضاف في أول تصريح له بعد الحادث: «الهند تريد السلام، لكنها قادرة على الرد بالشكل المناسب عندما تتعرض للاستفزاز».

وأعلنت مصادر أمنية في المنطقة، أن طائرات شحن عسكرية هندية حطت طوال الليل في مطار ليه، في حركة ليلية غير اعتيادية لعاصمة لدخ.

وأضافت المصادر أن مئات من عناصر الهنود شبه العسكريين أرسلوا إلى مناطق قريبة من سهل غلوان مسرح أعمال العنف.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي رفضت الخارجية الصينية تقديم إيضاحات حول الوضع على الأرض، ووصفته بأنه «مستقر».

وتحدثت الهند عن ضحايا «لدى الجانبين» لكن الصين لزمت الصمت، ويتم حالياً تشريح جثث الجنود الهنود الذين سقطوا في نهر، وأظهرت النتائج وحشية الاشتباك. وبحسب الملاحظات الأولى، فإن «السبب الرئيسي للوفاة هو الغرق، ويبدو أنهم سقطوا من موقع مرتفع في المياه؛ لأنه تبينت إصاباتهم بجروح في الرأس». وذكر مصدر أمني أنه «دفع بالجنود الهنود في منحدر صخري وسقطوا من موقع عالٍ في النهر».

وازدادت المواجهات في المناطق الجبلية بين الجيشين الهندي والصيني في السنوات الأخيرة، وهو ما تفسره إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه دليل على عدائية صينية متنامية في آسيا. (وكالات)