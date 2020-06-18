باحثة: المدرسة نظام مصغر يؤثر ويتأثر بالأنظمة المجتمعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:راشد النعيمي



أجازت كلية التربية بجامعة الإمارات أطروحة دكتوراه عن بعد، قدمتها الباحثة وفاء محمد علي الزعتري، من قسم أصول التربية حول أثر المناخ المدرسي في شعور الطالب المراهق بالانتماء إلى المدرسة، وهدفت الباحثة إلى اكتشاف عوامل المناخ المدرسي التي قد تؤثِّر في إحساس الطلبة المراهقين بالانتماء للمدرسة، باستخدام نظرية البيئة المدرسية كإطار عام لتفسير نتائج الدراسة، والتي ترى بأن المدرسة نظام مصغر يؤثر ويتأثر بالأنظمة الأخرى بالمجتمع.

وأوضحت الباحثة وفاء محمد أن نظام التعليم في دولة الإمارات يعمل ضمن نسق يُولي اهتماماً متزايداً بنتائج وأداء الطلبة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة 2021 ومتطلبات التنافس العالمي لتقديم تعليم من الطراز الأول لطلبة الإمارات.

وتوصلت الدراسة إلى أن طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب، والامتحانات المتكررة، والمناهج الدراسية، والسلوك العدواني لبعض الطلبة كانت الأسباب الرئيسية الكامنة وراء نقص رغبة بعض المراهقين الذهاب إلى المدرسة، وشعورهم بضعف الانتماء إليها.

وبالمقابل، كانت العلاقات الإيجابية بين الأقران، والإحساس بالأمن والسلامة، والأنشطة اللاصفية أسباباً تجعلهم يشعرون بالانتماء إلى مدرستهم.