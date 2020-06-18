مركز الشارقة يصدر ميثاقاً ينظم العمل التطوعي متضمناً 7 مبادئ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب



أصدر مركز الشارقة للتطوع ميثاق العمل التطوعي الذي ينظم العمل التطوعي، ويوضح حقوقه وواجباته ومبادئه.

وقالت عفاف المري، رئيسة لجنة التطوع: العمل التطوعي هو بذل المال أو الجهد أو النفس الذي يقدمه المتطوعون فردياً أو جماعياً لخدمة المجتمع طواعية، بلا مقابل، إسهاماً منهم في تحمل المسؤولية، وبرغبة ذاتية دون توقع جزاء مادي أو معنوي، حيث يخدم عدداً من المجالات منها الدين، والوطن، والتكافل الاجتماعي، والمنكوبون والمتضررون جراء الكوارث والأزمات، والدفاع عن حقوق الإنسان، والبيئة، والتعليم، والصحة والثقافة والتراث.

وأضافت: من منطلق حرص الدائرة على توعية المتطوع بمبادئ التطوع وواجباته وحقوقه، أصدر المركز هذا الميثاق الذي يشمل كل الأمور التي تضمن للمتطوع والمؤسسة معرفة الحقوق والواجبات، حيث ينص على 7 مبادئ: العمل الجماعي، والالتزام، والسرية، والإيثار، والمبادرة، والإنسانية، والعمل بلا مقابل.

وأضافت أن هناك التزامات عدة من المؤسسة عليها أن تراعيها تجاه المتطوعين، كتعريفهم بأهداف النشاط التطوعي والنتائج المرجوة منه، والتعامل معهم باحترام، وتزويدهم بالمهام والمسؤوليات المتعلقة بالنشاط التطوعي، وتوفير الاحتياجات الخاصة بإنجاز العمل.