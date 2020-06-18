«فوربس»..مسبار الأمل عنوان إرادة وتصميم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت مجلة «فوربس»، تقريراً مفصلاً حول مهمة «مسبار الأمل» الذي سينطلق 15 يوليو/تموز المقبل إلى المريخ، وبعثة الإمارات، أشادت فيه بطموحات الدولة وتطلعاتها المستقبلية وتصميمها وحرصها على اعتماد أحدث برامج التقنية والابتكارات المعاصرة.وجاء في التقرير الذي حمل عنوان: «في ثلاثين يوماً، دولة عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تطلق مهمة إلى المريخ»، إن يوم 15 يوليو/تموز 2020 سيكون يوماً تاريخياً في سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث ينطلق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ في مهمة استكشافية علمية تدوم سبعة أشهر.

* ما هي بعثة الإمارات إلى المريخ؟

يقول التقرير، إن المسبار الذي طوره مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع مختبر بولدر لفيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو الأمريكية، سيصل إلى المريخ في فبراير 2021 ويبدأ في دراسة الغلاف الجوي للمريخ في أواخر عام 2021. ويهدف إلى بناء أول صورة كاملة لمناخ الكوكب الأحمر على مدار عام مريخي كامل، ويمثل الهدف الوطني لحكومة الإمارات في الوصول إلى كوكب المريخ بحلول ديسمبر 2021 - بمناسبة الذكرى الخمسين لليوم الوطني.

كيف تتفاعل الإمارات مع بعثة الإمارات للمريخ؟

جاء في التقرير، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، يغمرها الحماس للمشاريع المتميزة في جميع المجالات. ونقلت المجلة عن سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة ونائبة مدير المشروع في بعثة الإمارات للمريخ، قولها: «إنها تأتي في وقت صعب على الجميع، لذا كانت أخبارها منعشة. كان لدينا سيل من الأسئلة حول المشروع من الطلاب، حول علوم الفضاء وكيف يمكنهم المشاركة، وكان علينا أن نعيد النظر في عملية حضور الجمهور عملية الإطلاق، ولذا نقلناها عبر الإنترنت».

* تأثير «كوفيد- 19» على الاستعدادات

تمكنت البعثة من شق طريقها من الشرق الأوسط إلى اليابان فقط بفضل التخطيط والتدريب المسبق على سيناريو يشبه تفشي الوباء. وهكذا أصبحت البعثة جاهزة للانطلاق. ونقلت المجلة عن عمران شرف، مدير مشروع بعثة الإمارات للمريخ قوله: «نحن في مرحلة الاستعداد للإطلاق- المركبة الفضائية مذخرة وجاهزة. كان علينا أن نشحن المسبار في وقت أبكر من الموعد المحدد بسبب «كوفيد- 19» وبسبب الجائحة، فإن جزءاً من فريق العمل سيمكث في اليابان لمدة أربعة أشهر».

وتفتح نافذة الإطلاق فضائياً في 15 يوليو 2020 وتغلق في 3 أغسطس 2020. وفي حال عدم استغلال الفرصة يصبح من المستحيل الوصول إلى كوكب المريخ. ستحتاج البعثة بأكملها في هذه الحالة إلى تأجيل المهمة حتى سبتمبر 2022.

* لماذا تذهب الإمارات إلى المريخ؟

على الرغم من أن المهمة سترمم العديد من الفجوات فيما يتعلق بمعرفة علماء الكواكب حول تأثير مناخ المريخ على الغلاف الجوي، فإن الدولة كانت واضحة للغاية؛ حيث أعلنت أن برنامجها الفضائي لا يتعلق في الواقع بالفضاء؛ بل يتعلق باقتصادها.

وقال شرف: «إن الوصول إلى كوكب المريخ ليس الهدف الرئيسي هنا؛ بل يتعلق الأمر بتعزيز اقتصادنا المعرفي ليصبح أكثر ابتكاراً وإبداعاً وتنافسية. إنها قضية اقتصاد ما بعد النفط».

وتأتي بعثة الإمارات إلى المريخ كجزء من برنامج الفضاء الإماراتي الأوسع الذي يعود إلى عام 2006؛ حيث تم إطلاق ثلاثة من أقمار صناعية تدور حول الأرض.

* هل يمكن أن تفشل البعثة؟

يقول شرف الذي يتحدث بواقعية ووضوح بعيداً عن الأوهام: «بالتأكيد. إن هذه المهمة أكثر تعقيداً بخمس مرات من المهام السابقة التي عملنا عليها في مركز محمد بن راشد للفضاء- إنها تنقلنا إلى المستوى التالي».

وأضاف: «لنكن صادقين هنا، لقد فشلت 50% من الرحلات التي أرسلت إلى المريخ. الرحلة محفوفة بالمخاطر- يكفي خطأ واحد في مسارك لكي تضل الطريق إلى الهدف. خطأ واحد يقع فيه المشغل يجعل كل شيء يختفي. علينا أيضاً التعامل مع مسألة التأخر في التواصل مع المركبة الفضائية لمدة 15-20 دقيقة، لذا يجب أن تكون مستقلة تماماً وأن تحل المشكلات من تلقاء نفسها. وهذا يختلف تماماً عن الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، والتي يمكن للمشغلين الاتصال بها في اللحظة».

* هل يمكن مقارنة مسبار «الأمل» بمهمات وكالة ناسا المخضرمة؟

دخلت المركبة الفضائية «مافين» التي أرسلتها «ناسا» إلى المريخ في مدار حول الكوكب منذ عام 2014، لدراسة هيكل وتكوين الغلاف الجوي العلوي للكوكب، وعلى وجه التحديد، فقدان الأكسجين والهيدروجين بسبب الرياح الشمسية. ومسبار«الأمل» سيضيف بعداً جديداً. وتقول الأميري: «نعلم أن هناك عواصف ترابية وسحباً ودورات موسمية على كوكب المريخ، لكن لم تكن هناك مهمة قدمت عرضاً شاملاً لنظام الطقس في جميع مناطق الكوكب على مدار يوم مريخي كامل».

وما سوف يحاول مسبار الأمل القيام به هو رصد الدور الذي يلعبه المريخ نفسه في تغير مناخه وفقدان غلافه الجوي.

وسوف يتمكن «الأمل» من جمع البيانات من نفس المواقع في أوقات مختلفة من اليوم ومن الموسم، ومن منظور كوكب الأرض ككل.

سيتم توفير البيانات التي تم جمعها بواسطة مسبار «الأمل» لمجتمع العلماء بلا مقابل. وسيصل مسبار الأمل إلى المريخ في فبراير 2021 ويهدف إلى بناء أول صورة كاملة لمناخ المريخ طوال عام مريخي.

* هل ستكون هناك بعثات إماراتية أخرى إلى المريخ؟

يقول شرف: «إنها ليست مهمة لمرة واحدة؛ بل جزء من برنامج فضائي وطني إماراتي أكبر، سيركز على المهمات حول الأرض وخارجها. ومع ذلك، من المفترض أن تكون مهمة مستدامة، وهذا يعني أن التكلفة المنخفضة. هذه هي مهمة الفضاء الخارجي الأولى التي ننفذها، ولا شك في أن هناك الكثير من التحديات. حتى الآن نحن نحاول التركيز على هذه المرحلة».

وختم جيم كارتر معد التقرير بالقول: «أتمنى لكم سماء صافية وعيوناً مفتوحة».