رسائل شكر من زوار «ابن بطوطة مول» لأبطال خط الدفاع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجه المئات من زوار «ابن بطوطة مول» ومتسوقيه، رسالة شكر لأبطال خط الدفاع الأول بدبي، على جهودهم الاستثنائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» بتوقيعهم على اللوحة التكريمية العملاقة.

وتوافد الزوار والمتسوقون على أكبر مركز تسوق في العالم ذي الطابع الأثري التاريخي، ووجهوا 328 رسالة مملوءة بالحب على اللوحة البالغة مساحتها 40 متراً مربعاً، المخصصة للكوادر الطبية، والسائقين، والعلماء، وموردي الأغذية وفرق التعقيم، خلال نصف يوم فقط.

والآن تركب لوحة أخرى تبلغ ضعف حجم اللوحة الأولى، في ردهة «بلاد فارس» وستكون جاهزة لجمع أكثر من 700 توقيع إضافي، نهاية عطلة الأسبوع الجاري.

وقالت جيل سانجستر، مديرة الأصول في «نخيل مولز»: «حققت اللوحة التكريمية العملاقة لجمع التواقيع إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين، وبناءً عليه جهزنا لوحة أخرى بضعف حجم الأولى. ويسعدنا أن نرى الزوار والمتسوقين يشاركوننا؛ للتعبير عن تقديرنا لتفاني أبطال خط الدفاع الأول بدبي، على جهودهم الاستثنائية في هذه الأوقات الصعبة».