«ديكساميثازون» يُعزز الأمل بقهر كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصفت منظمة الصحة العالمية، نجاح باحثين بريطانيين في علاج حالات إصابة حرجة بفيروس كورونا، بدواء من عائلة «الستيرويدات»، بالإنجاز العلمي «جرعة أمل» في مواجهة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن اعتمادها هذا الدواء ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى «كوفيد- 19»؛ حيث بدأت في إعطائه للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين. وفق ما أفادت «واس»، أمس الأربعاء.

وتعليقاً على إعلان فريق العلماء في جامعة أوكسفورد البريطانية عن النتائج الإيجابية التي سجلها دواء «ديكساميثازون» من ناحية تقليل الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم: إنه العلاج الأول الذي أثبت فاعليته مع هؤلاء المرضى.

أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فقال: «أنا فخور بأن علماء بريطانيين بدعم وتمويل من الحكومة البريطانية، قد توصلوا لعلاج ثبتت فاعليته في مواجهة كورونا، وسيكون بالإمكان توفير هذا الدواء بشكل فوري في هيئة الخدمات الطبية، ولدينا مخزون كاف حتى في حال حدوث موجة تفشي ثانية».

وبحسب العلماء المشرفين على الدراسة، فإن الدواء مفيد للمرضى الذين يعانون أعراضاً متقدمة من كورونا، مما استلزم إدخالهم للعناية المركزة، وإخضاعهم للعلاج بأجهزة التنفس.



ما هو «الدواء المنقذ»؟



ينتمي عقار «ديكساميثازون» لعائلة «الستيرويدات» والتي تفيد بتقليل الالتهابات، وقد استخدم في علاج الربو والالتهاب المفصلي الروماتويدي، في ستينات القرن الماضي.

وبحسب مستشار علاج الأمراض المعدية ضرار بلعاوي، فإن استخدام «ديكساميثازون» وارد في بروتوكولات العلاج الخاصة ب«كوفيد- 19» منذ تفشي جائحة كورونا، إلا أن الدراسة أثبتت علمياً فاعليته مع فئة معينة من مرضى الوباء.

وفي الدراسة التي أثبتت فاعلية «ديكساميثازون» مع فيروس كورونا، أعطي 2104 مرضى 6 ميليغرامات من الدواء مرة واحدة على مدار شهر عن طريق الفم، أو الحقن الوريدي لعشرة أيام.

وقارن الباحثون النتائج بمتابعة المتغيرات لدى من أعطي لهم العلاج والباقين في العينة الاختبارية والتي تكونت من 4321 مريضاً.

ووجد العلماء أنه على مدى 28 يوماً، كان معدل الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون إلى التهوية عبر أجهزة التنفس الصناعية 41 في المئة، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى الأكسجين فكان في حدود 25 في المئة.

وكان معدل الوفيات بين أولئك المرضى الذي لا يحتاجون إلى دعم لجهازهم التنفسي، 13 في المئة، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قالت الباحثة في علم الأدوية ميس عبسي: إن «ديكساميثازون» ليس «علاجاً سحرياً» لكورونا، لكنه الأول الذي يثبت فاعليته في تخفيض معدل الوفيات مع الحالات الحرجة لمرضى كورونا.

وبدوره نبه أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إسلام عنان، إلى أن «ديكساميثازون» يعد واحداً من أكثر الأدوية القادرة على علاج أمراض كثيرة، إلا أن آثاره الجانبية عدة ومرتبطة بالجرعات التي يصفها الطبيب لكل حالة، محذراً من أخذه للوقاية من كورونا أو بدون استشارة طبية.

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كيف يعمل «ديكساميثازون»؟



يعمل «ديكساميثازون» على تقليل آثار ما يعرف ب«العاصفة المناعية» لدى مرضى كورونا، وهو ما أوضحه عنان قائلاً: «يمثل الجهاز التنفسي العلوي نقطة الاقتحام الأولى بالنسبة لفيروس كورونا، والذي ينتقل لاحقاً للأسفل وصولاً للرئة، ليعمل الجهاز المناعي على إطلاق أجسام مضادة لا تفرق بين الخلايا الجيدة والسيئة. وتنجح تلك الأجسام في قتل الفيروس وإضعافه، لكنها تدمر خلايا الرئة، وهنا يأتي دور هذا الدواء في تخفيف أثر العاصفة المناعية، والمساعدة على تحسين التنفس».



دواعي الاستخدام



صحيح أن الإعلان عن النتائج الإيجابية لدواء «ديكساميثازون»، يمثل بارقة أمل في المعركة التي يخوضها العالم بوجه فيروس كورونا، إلا أن الخبراء يحذرون من خطورة تقديمه لفئات معينة من المصابين بالمرض.

وأوضحت ميس، أن الدواء يستخدم مع الحالات التي تحتاج إلى التنفس الاصطناعي والأكسجين، وهو غير فعال مع الحالات التي تعاني أعراضاً متوسطة الشدة.

أما عن الآثار الجانبية للعقار، فأبرزها بحسب المعهد البريطاني الوطني للصحة وجودة الرعاية، الشعور بالقلق والضعف الإدراكي والإحساس بعدم التوازن والإعياء واحتباس السوائل والصداع وارتفاع ضغط الدم وتغيّر المزاج والغثيان وهشاشة العظام وآلام في المعدة وزيادة الوزن واضطرابات في النوم.(وكالات)