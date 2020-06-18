تركيا تستبيح شمالي العراق بعدوان جوي وبري ضد الأكراد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات

بدأت تركيا، أمس الأربعاء، عدواناً جوياً وبرياً على المناطق الكردية في شمالي العراق، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين أنقرة وبغداد، فيما اتهم مسؤول عراقي سابق تركيا بمحاولة فرض سيطرتها على بعض الاراضي العراقية، في حين دان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي الانتهاكات التركية لسيادة العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن عملية (مخلب النمر) بدأت. وأن القوات الخاصة وصلت إلى هفتانين، في المناطق الكردية بشمالي العراق. وستثير هذه العملية حتماً حفيظة بغداد التي استدعت السفير التركي الثلاثاء للاحتجاج على الضربات التي شنتها القوات الجوية التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية هذا الأسبوع. ونددت وزارة الخارجية العراقية في بيان بانتهاك سيادة العراق. وقالت إن الغارات لم تسفر عن ضحايا لكنها روَّعت السكان.

وقالت وزارة الدفاع التركية: لقد نقلت قواتنا الجوية قوات الوحدات الخاصة التي تساندها مروحيات مقاتلة وطائرات بدون طيار. وزعمت أن العملية نفذت على أساس الدفاع المشروع عن النفس، وبررتها ب«التصعيد الأخير للهجمات على مراكز الشرطة وقواعدنا العسكرية»، قرب الحدود العراقية. وأضافت أن الانتشار العسكري سبقه قصف مدفعي عنيف.

وقال مصدر في حزب العمال الكردستاني في العراق إن القوات التركية قامت بإنزال جوي من خلال مروحيات عسكرية مدعومة بمقاتلات حربية، واشتبكت مع عناصرنا في منطقة حفت طنين التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك على الحدود مع تركيا بشمالي العراق. ولم يُعرف حجم هذه العملية على الفور، لكنها تبدو محدودة مقارنة بالهجمات واسعة النطاق التي نفذتها أنقرة في شمال سوريا في السنوات الأخيرة ضد المقاتلين الأكراد السوريين وشارك فيها آلاف الجنود الأتراك والمقاتلين السوريين الموالين لها بإسناد من القوات المدرعة.

من جهة أخرى، دان ائتلاف النصر بزعامة العبادي، أمس الاربعاء، الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق، وقال في بيان: ندين الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق، محملاً الدول المتجاوزة كامل المسؤولية المترتبة على انتهاك حرمة العراق أرضاً وشعباً. ودعا الائتلاف الحكومة لممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها بحفظ سيادة وكرامة العراق، مؤكداً أن هذه الانتهاكات ستعزز من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وسوف لن تنجو أي دولة من تأثيراتها السلبية على أمنها وسيادتها.

كما اتهم رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي السابق، حاكم الزاملي، أمس، تركيا بمحاولة فرض سيطرتها على بعض الاراضي العراقية. وقال الزاملي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن التوغل التركي المستمر في الاراضي العراقية بحجة ضرب تواجد حزب العمال الكردستاني، ما هو الا ذريعة للسيطرة على بعض الاراضي العراقية، كما تفعل تركيا في سوريا وليبيا. وختم الزاملي تغريدته بوسم أكد فيه أن العراق مقبرة للمحتلين.