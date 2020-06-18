نتنياهو يدرس «الضم» على مرحلتين لامتصاص الرفض الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو تمرير عملية ضم أراض في الضفة الغربية على مرحلتين، لتخفيف المعارضة الدولية لعملية الضم، بينما اعتبر الأردن أن المنطقة على مفترق طرق بسبب خطة الضم «الإسرائيلية» واصفاً إياها بأنها تهديد خطير لأمن المنطقة، وحذر من آثارها على عملية السلام وحل الدوليتين.وكشفت صحيفة «إسرائيلية» أمس الأربعاء أن نتنياهو يدرس ضم أراض محدودة في الضفة الغربية المحتلة كمرحلة أولى على أمل التغلب على المعارضة الدولية للوعد الذي أطلقه بضم أراض واسعة. وكان نتنياهو قال إن خطة السلام الأمريكية التي يمكن «لإسرائيل» بمقتضاها الاحتفاظ بمستوطناتها في الضفة الغربية تتيح «فرصة تاريخية» لبسط السيادة «الإسرائيلية» عليها وعلى منطقة غور الأردن.

ووردت تصريحات نتنياهو في صحيفة «إسرائيل اليوم» اليومية المؤيدة له والتي تعتبر على نطاق واسع انعكاساً لآرائه، وأضافت الصحيفة أن نتنياهو الذي حدد الأول من يوليو/‏‏ تموز موعداً لبدء مناقشة هذه المسألة في مجلس الوزراء، يدرس ضم مستوطنات صغيرة في المرحلة الأولى، ثم ضم بقية المستوطنات بعد تجديد الدعوة للفلسطينيين للمشاركة في محادثات سلام.

وقد أثارت تعهدات نتنياهو بضم المستوطنات معارضة شديدة من الفلسطينيين والدول العربية والأوروبية ويقول مسؤولون «إسرائيليون» إن واشنطن لم توافق حتى الآن على هذه الخطوة. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن احتمال ضم المستوطنات على مرحلتين لا يحدث فرقاً. وأضاف أن نتنياهو يحاول التشويش على الموقف الدولي الرافض للضم، وأن العالم لن ينخدع بمثل هذا الاقتراح.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس أن المنطقة تقف على مفترق طرق حاسم «إما سلام عادل» عن طريق حل الدولتين وإما «صراع طويل أليم» نتيجة ضم «إسرائيل» أراض واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وأضاف الصفدي. وشدد على إن تنفيذ «إسرائيل» قرار الضم يعني اختيارها الصراع بدل السلام وتتحمل هي مسؤولية انعكاساته الخطرة على العلاقات الأردنية «الإسرائيلية» وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل».

وأوضح إن«تنفيذ «إسرائيل» قرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل ما يشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

من جهة ثانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز امس الأربعاء إن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج «لإسرائيل» لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وأضاف إن على «إسرائيل»، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف هذه الأعمال فوراً.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أكد الثلاثاء معارضة بلاده للخطة «الإسرائيلية» لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله قوله خلال اجتماعات عقدها تقنياً وهاتفيّاً، مع لجان وقيادات في الكونجرس الأمريكي، إن «أيَّ إجراء «إسرائيلي» أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية هو أمر مرفوض، ويقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة». وشدد الملك على «ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»على أساس حل الدولتين». وجدّد الملك تأكيد «أهميّة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». (وكالات)