«حقوق الإنسان»: مقتل فلويد عمل وحشي يعكس عنصرية بنيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الأربعاء، أن مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد «عمل وحشي» يعكس «عنصرية بنيوية».

ودعا شقيقه، المنظمة الدولية إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة حول عنف الشرطة، لكن المبعوث الأمريكي في جنيف رد على المطالبة بالتحقيق في العنصرية ببلاده، وطالب دولاً أخرى بمكافحة العنصرية قائلاً: لسنا فوق مستوى التدقيق.

وقالت باشليه خلال جلسة حول العنصرية وعنف الشرطة، دعت إليها دول إفريقية في أعقاب مقتل فلويد على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة: إنه «عمل وحشي غير مبرر، يعكس العنصرية البنيوية التي تؤثر في ملايين الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية». واعتبرت أن أعمال العنف العنصرية هي «من مخلفات تجارة الرقيق والاستعمار»، مبدية تأييدها لمنح «تعويضات بطرق عدة».

ودعا فيلونيز شقيق فلويد، الأمم المتحدة إلى «مساعدة الأمريكيين السود»، لاسيما من خلال «إنشاء لجنة تحقيق مستقلة» حول عنف الشرطة. وقال في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو تم بثها خلال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف «لديكم القدرة على مساعدتنا في الحصول على العدالة».

من جهته، ذكر المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، أندرو بريمبرج، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة، تسعى سعياً حثيثاً لمكافحة التمييز العنصري وإصلاح الشرطة، بعد وفاة مواطنها الأسود جورج فلويد، لكن على الدول الأخرى أن تظهر مستوى الاستعداد نفسه.

وقال بريمبرج في بيان: «باعتبارنا المدافع الرئيسي في العالم عن حقوق الإنسان، فإننا نطالب جميع الحكومات بإظهار مستوى الشفافية والمحاسبة نفسه الذي تمارسه الولايات المتحدة وشركاؤنا الديمقراطيون».

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب، دان تصرفات ضباط الشرطة في منيابوليس، المدينة التي توفي فيها فلويد الشهر الماضي، بعد أن جثم ضابط شرطة بركبته على رقبته، مما أثار موجة احتجاجات داخل البلاد وفي العالم.

وقال بريمبرج، في إشارة غير مخفية إلى أقلية الاويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني، إن دولة أخرى عضو «متهمة بإدارة معسكرات اعتقال تستهدف أقلية عرقية».

وفي إشارة لإيران فيما يبدو قال إن دولاً أخرى قتلت أكثر من 1500 من المحتجين السلميين.

وقال نشطاء في جنيف إن مسؤولين أمريكيين يضغطون بشدة على الدول الإفريقية، لتخفيف حدة مسودة قرار يجري بحثها حتى لا تُذكر الولايات المتحدة بالاسم أو تُشكل لجنة من الأمم المتحدة للتحقيق، وأن يُكتفى ببعثة لتقصي الحقائق.

وأظهرت المسودة الأولية للقرار، أن الدول الإفريقية، ضغطت من أجل أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق في «العنصرية الممنهجة» و «وحشية الشرطة» في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بهدف الدفاع عن حقوق ذوي الأصول الإفريقية.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به دول إفريقية، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة، الذي دعا المشروع إلى إنشائها بفتح تحقيق في ردود الإدارة الأمريكية على الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة، كما يدعو الحكومة الأمريكية والدول الأخرى إلى التعاون مع لجنة التحقيق وتيسير عملها.

كذلك يطالب مشروع القرار، الذي تقدمت به الدول الإفريقية وعددها 54 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإثبات الوقائع والظروف المتعلقة بالعنصرية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم، وتقديم الجناة إلى العدالة.(وكالات)