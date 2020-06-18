جدارية لدعم السود في قلب العاصمة السنغالية دكار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع عشرات الفنانين لمستهم الأخيرة على لوحة جدارية ضخمة في قلب دكار عاصمة السنغال،دعماً لحقوق السود، رافضين صورة الضحية الذي تجسدها لهم حركة «بلاك لايفز ماتر».

وأصبح بإمكان سكان دكار الآن رؤية وجوه ضخمة لناشطين أو شخصيات بارزة من السود على جدار أسمنتي يبلغ طوله 80 متراً. وعلى هذا الحائط، رسم وجه مالكوم إكس مع نظرة صارمة، والرياضيون الأمريكيون تومي سميث وجون كارلوس يرفعان قبضتيهما، والمؤرخ السنغالي الشيخ أنتا ديوب،والناشطة الأمريكية في مجال إلغاء العبودية هارييت توبمان.

ونفّذ فنانون من «راديكل بوم شوت» رسماً لأحد المباني المحترقة خلال التظاهرات التي هزت مينيابوليس والولايات المتحدة، بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قتل أثناء توقيفه على يد شرطي أبيض.

وهذه المجموعة الفنية هي واحدة من المجموعات الرئيسية التي ساهمت بتحويل دكار إلى متحف لفنون الشارع في الهواء الطلق، كانت تفكر قبل فترة بتغطية الجدارية القديمة التي ترمز إلى العيش معاً، والتي كان لونها يبهت بفعل عامل الوقت.(أ.ف.ب)