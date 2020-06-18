فون دير لاين: أوروبا في طريقها للخروج من أزمة «كوفيد ــ 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مفوضية الاتحاد الاوروبي، أمس الأربعاء، أن أوروبا في طريقها للخروج من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد، في وقت باتت دول أمريكا الجنوبية تشكل بؤرة جديدة للفيروس، واقتربت البرازيل من تسجيل مليون إصابة،



أوروبا تخرج من الأزمة



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه: «عندما ضربتنا الأزمة في شهر فبراير/‏شباط، كانت بداية أزمة صحية، وبعد بضع محاولات، كل دولة على حدة، اجتمعت أوروبا بسرعة، وتصدت لهذا التحدي غير المسبوق». وأضافت: «أوروبا على وشك الخروج من هذه الأزمة، ولكن من الواضح بالفعل أن العالم كله سيصل إلى نقطة تحول عندما يتقاطع الجانبان الصحي والاقتصادي».



نجاح ألماني



وأكدت ألمانيا، أمس الأربعاء، خروج جميع الولايات والمناطق من «منطقة الخطر»، الناجم من تفشي فيروس «كورونا» . وقال معهد (روبرت كوخ): إن جميع المناطق في ألمانيا انخفضت فيها أعداد الإصابات إلى أقل من 50 إصابة لكل 100 ألف شخص. وأوضح: إن ذلك هو الرقم الذي حددته الحكومة الألمانية كشرط للإبقاء على إجراءات الإغلاق منخفضة.

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الأرقام القياسية



وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً؛ حيث حصد الفيروس أرواح 117 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من مليونين و137 ألف إصابة .وبحسب آخر أرقام وإحصاءات معهد «جونز هوبكنز»، أمس الأربعاء، اقترب عدد الإصابات في البرازيل من مليون؛ حيث ارتفع إلى أكثر من 923 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 45 ألفاً .



الصين



وأعلنت الصين، الأربعاء، عن عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس،وتسجيل 44 اصابة بينها 33 إصابة بالعدوى محلياً منها 31 حالة في بكين. وأعلنت السلطات أنّ مطاري بكين ألغيا، الأربعاء، 1225 رحلة كان من المقرر أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70 في المئة من الرحلات التي كانت مقرّرة أساساً.



أستراليا



قال وزير التجارة الأسترالي، سايمون برمنغهام، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب، قبل العام المقبل على الأرجح؛ لكنها ستبحث تخفيف قواعد دخول البلاد للطلاب وغيرهم من الزوار الذين ينوون البقاء لمدة طويلة.

(وكالات)