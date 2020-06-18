واشنطن تفرض عقوبات جديدة على دمشق في إطار «قانون قيصر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد 39 شخصاً وكياناً سورياً بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بهدف حرمان دمشق من مصادر التمويل، وتوعدت بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق في إطار ما يعرف ب«قانون قيصر»، فيما أطلع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أعضاء مجلس الأمن الدولي على حيثيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت جميع أنحاء المناطق السورية، بما في ذلك التقلبات الحادة للعملة والأسعار وزيادة معدل التضخم لمستويات الذروة خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، لإعلان الشخصيات المستهدفة في إطار «قانون قيصر»، إنه يجب توقع فرض عقوبات «أكثر بكثير» على الحكومة السورية خلال الأسابيع والشهور المقبلة. وأصدرت الخارجية الأمريكية بياناً بشأن «قانون قيصر» كشفت فيه بعض الاسما المستهدفة بالعقوبات ومنها محمد حمشو وما يسمى لواء «فاطميون» الايراني، كما ورد اسم ماهر الأسد، وغسان علي بلال، وسامر الدانة، فضلا عن بشرى الأسد، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية حمشو. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع في 20 ديسمبر/كانون الاول العام الماضي «قانون قيصر» وينص على فرض عقوبات على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.

من جهة أخرى، نوه بيدرسون، خلال إحاطته لأعضاء مجلس الأمن مساء الثلاثاء، إلى الإرتفاع الكبير في تكلفة الدواء وندرته، وارتفاع أسعار الأغذية وتعطيل سلاسل الإمداد، وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين السوريين العاديين بسبب الأجور في القطاعين الخاص والعام التي لم تعد تكفي لتلبية المطالب اليومية. وذكر بأنه وقبل هذا التدهور الاقتصادي الأخير، كان 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، حيث يقدّر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء، وأكثر من مليونين معرّضون للخطر، وهو ارتفاع بنحو 42% عن العام السابق. واشار بيدرسون الى أن من العوامل التي ساهمت في تدهور الاقتصاد، أزمة البنوك في الجارة لبنان، والتداعيات التي شهدتها جميع المجتمعات والاقتصادات بسبب تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19. كما أشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها السويداء وإدلب ودرعا ضد المظالم. وقال نشعر بالقلق بسبب حوادث أمنية وتوترات قد تتسبب بتجدد تصاعد العنف.. في هذه المنطقة، توجد توترات جيوسياسية واسعة النطاق ويبدو أنها تزداد حدّة. وناشد بيدرسون جميع الأطراف الحفاظ على التهدئة في إدلب وغيرها من المناطق ووقف إطلاق نار في عموم البلاد، وجدد بيدرسون تأكيد الأمين العام على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل ودون عوائق واستخدام جميع النماذج من بينها نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود وداخل الدولة. وأعرب المبعوث عن استعداده لعقد وتسهيل عقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية بقيادة سورية، معربا عن أمله في إمكانية عقد الجلسة في جنيف بحلول نهاية شهر أغسطس/اب القادم. (وكالات)