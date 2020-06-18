افتتاح متحف الغردقة الأثري اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، متحف الغردقة أمام الزوار، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة فتح المواقع الأثرية بشكل تدريجي.

وأكد العناني أن مصر أعلنت فتح السياحة الدولية بداية يوليو في ثلاث محافظات من ضمنها جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتًا إلى أن تعافي السياحة سيأتي تدريجياً، وقرار قدوم السائح يتوقف على الأسواق السياحية بالخارج وترتيبات منظمي الرحلات الأجانب.

وشيد متحف الغردقة على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع، وهو أول متحف أثري مصري، بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظة البحر الأحمر، ليصبح بوابة جذب لحركة السياحة الثقافية إلى مدينة الغردقة.

ويضم المتحف نحو 1191 قطعة أثرية تسجل جميع الحقب المصرية المختلفة، وينقسم إلى 3 مناطق ما بين قاعات العرض بالمتحف ومنطقتي الترفيه والتسوق، وتحتوي قاعات العرض على قطع فريدة تحكي مراحل الفن عبر التاريخ المصري، من الأدوات التي اعتاد المصري القديم على استخدامها في حياته اليومية، بداية من أدوات الطهي والطعام وأدوات الزينة والصيد، وصولًا إلى الآلات الموسيقية والأدوات المستخدمة في الألعاب الرياضية، مثل الصيد النيلي أو الصيد البري، ومجموعة من الحلي.