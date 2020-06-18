المشاهد الأولى لعودة المصريين المحتجزين في ليبيا... فيديو

وظهر المواطنون المصريون المحتجزون في ليبيا وعددهم 23 من محافظة بني سويف خلال الفيديو وهم يشيرون بعلامة النصر ويصيحون "تحيا مصر"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

توجيهات السيسي

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، كلف أجهزة الدولة، اليوم، بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، مساء الأربعاء، بإسهام اتصالات (مصرية - ليبية) في إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.

كل الخيارات متاحة

أكد محافظ مرسى مطروح، اللواء خالد شعيب، في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الأجهزة المعنية بتشكيل خلية لإدارة الأزمة، وتحرير المواطنين المحتجزين في ليبا وإعادتهم إلى أرض الوطن.



وأضاف، كل الأجهزة لم يغمض لها جفن على مدار الـ72 ساعة الماضية، والرئيس قال إن كل الخيارات متاحة لإعادة أبنائنا من ليبيا، وكان أولها الخيار الدبلوماسي".

حكومة الوفاق تقبض على المتورطين

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى عمال مصريين.

وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزارة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية".



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وأضافت: "أنها استطاعت كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم".

وأوضحت: "تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحرياتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي".

وأكدت الوزارة أن "العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية".

فيديو مسيء يشعل الأزمة

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في ليبيا، بعد اعتقالهم من قبل مسلحين من قوات "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، أجرى المسؤولون في القاهرة اتصالات رفيعة المستوى لكشف ملابسات الواقعة والإفراج الفوري عن العمال.

وفي هذا الصدد، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بيانا، قالت فيه إنها تعرب عن قلقها بسبب اعتقال واحتجاز وسوء معاملة "عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة".

وتابع بيان البعثة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن هذا الأمر يعد "انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".