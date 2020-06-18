وبحسب قناة "آفاق" العراقية، تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة عقب القصف مباشرة ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
ونشرت حسابات عراقية على موقع تويتر، صورا قالت إنها لقوات الأمن حيث وصلت لمكان الإطلاق.
كانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران الجاري عن سقوط ثلاث صواريخ من نوع كاتيوشا، بعد منتصف (ليلة الاثنين)، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.
وشهدت المنطقة الخضراء آخر قصف صاروخي، يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، حيث أفادت خلية الإعلام الأمني، أن "صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر قصف بـ4 صواريخ يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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