شكرا لقرائتكم خبر عن السودان : تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، واحدة منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 146 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 232 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 5 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 368 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

Advertisements

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8020 حالة، بينها 487 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2966 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.