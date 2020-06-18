شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 39 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه سُجلت 36 إصابة في محافظة الخليل و3 إصابات في رام الله, مشيرة إلى أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 745 مصابًا، فيما بلغت حالات الشفاء 570، وحالات الوفاة 5، والحالات النشطة 170 حالة.



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