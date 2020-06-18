شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبو ظبى وعاهل الأردن يبحثان علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية خاصة خطوة الحكومة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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