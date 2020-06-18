حمدوك: مؤتمر "شركاء السودان" يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، أن مؤتمر "شركاء السودان"، المزمع عقده فى 25 يونيو الجارى عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة ألمانيا، يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لخلق شراكات حقيقية قائمة على التكافؤ، وتلبي طموحات الشعب السوداني.

وقال حمدوك إن مؤتمر شركاء السودان يأتي في ظل تحديات متعددة تواجهها السودان، معربا عن أمله في أن يعالج المؤتمر تلك القضايا والتحديات ويدعم الإطار العام لخطة التنمية الإقتصادية لتحقيق شعار الثورة السودانية، المتمثل في "حرية سلام وعدالة".

والتقى حمدوك اليوم الأربعاء، في لقاءين منفصلين، مع ممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني، ووفد من اتحاد أصحاب العمل السوداني، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي.

وبحث حمدوك مع الوفدين الترتيبات التي تمت لعقد مؤتمر "شركاء السودان"، والفوائد التي يمكن أن تعود على السودان جراء نجاح هذا المؤتمر.

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