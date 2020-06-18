السودان يُمدد الإغلاق فى الخرطوم حتى 29 يونيو مع استثناءات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الأمن والدفاع في السودان تمديد حالة الإغلاق وحظر التجول في ولاية الخرطوم، حتى 29 يونيو الجاري، مع إقرار بعض الاستثناءات في قطاعات مُحددة، على أن تستعد القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لاستئناف العمل في المرحلة المقبلة، وفقا للتوجيهات الصحية.

وذكر المجلس، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه وافق على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، بخصوص تمديد حظر التجول بصورته الحالية من يوم 19 يونيو الجاري حتى 29 من نفس الشهر، بنفس توقيتاته الحالية مع فترة سماح في الحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة عصرا، حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخريطة الوبائية لولاية الخرطوم، والتي تُعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات.

وقرر المجلس استثناء بعض المجالات من عملية الحظر، مثل المدابغ لأثارها البيئية الخطيرة، وأعمال المنطقة الصناعية، وتجارة الجملة بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر، لكن الاستثناء لا يشمل السلع غير الضرورية مثل أسواق الملابس والذهب وغيرها، كما تم استثناء عمليات الموسم الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وطلب المجلس من الجهات المختلفة الحكومية والقطاع الخاص، مثل المحال التجارية والمصانع والشركات ولوزارات والمؤسسات المختلفة، تهيئة نفسها للمرحلة المقبلة، بإعداد موجهات صحية خاصة بكل جهة تراجعها مع وزارة الصحة لاعتمادها.

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