وفيات كورونا.. 84 بمصر و4 في الإمارات وموريتانيا

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا، مساء الأربعاء، في 3 بلدان عربية، عقب تسجيل 84 وفاة في مصر وحالتين في الإمارات ومثلهما في موريتانيا.

ففي مصر، قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 1363 إصابة جراء الفيروس، و84 وفاة و411 حالة شفاء.

وأوضحت أن إجمالي إصابات الفيروس بالبلاد بلغ 49 ألفا و219، بينها 1850 وفاة، و13 ألفا و141 متعافيا.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ، في بيان، عن حالتي وفاة، و382 إصابة، و676 حالة تعاف.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 43 ألفا و364، بينها 295 وفاة، و29 ألفا و537 حالة تعاف.

أما في موريتانيا، فأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى تسجيل 166 إصابة بالفيروس، وحالتي وفاة و54 حالة شفاء.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2223، بينها 95 وفاة، و427 حالة تعاف.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 8 ملايين و347 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 448 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و364 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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