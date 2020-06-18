شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق المرحلة الثالثة من «تأكد».. تشمل هذه الأماكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة انها استكملت تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد) في مختلف مناطق المملكة، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements

وأكدت الوزارة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيقتصر تنفيذها على جملة من المنافذ، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة جرى إنشاءها في مدن عدة، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين، لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

واختتمت الصحة في إعلانها بإحصائية تتضمن إجمالي عدد المستفيدين من مراكز (تأكد)، إذ بلغ عددهم 62976 مستفيداً حتى الآن.

يذكر أن وزارة الصحة قد كشفت خلال الآونة الأخيرة عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الإنتشار العام لفيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ استمراراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.