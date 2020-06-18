شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 57 % من خدمات علاج «كورونا» تذهب للمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات العامة في وزارة الصحة، إن نسبة حالات الإصابة المؤكدة مخبرياً لغير مواطني المملكة بفيروس «كورونا» وصلت إلى 57 %، وأنها قدمت للمصابين كل الخدمات الصحية والوقائية والحجر الصحي. وأثبتت أزمة «كورونا» التي عمت العالم أن المملكة ركزت على الجانب الإنساني بالدرجة الاولى وسخرت إمكانياتها لخدمة المواطنين والمقيمين للعناية بهم وتجاوز هذه الأزمة والخروج بسلام منها. ومع وصول عدد المصابين إلى 135 ألف تقريبا، كان 57% منهم من الوافدين، وتم إجراء الفحوص وعلاجهم مجاناً، بل وتوفير السكن المناسب والإعاشة والخدمات لمن تم حجرهم، وهو ما يعني أن 57% من الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والسكنية للمصابين ذهبت إلى غير السعوديين ،وفقاً لصحيفة « المدينة».

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