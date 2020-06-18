شكرا لقرائتكم خبر عن عرضا حياتهما والآخرين للخطر.. ضبط قائد مركبة «متهور» ومرافقه في عسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور بعسير، أنها تمكنت من ضبط قائد مركبة ومرافقه بعد أن قاما بممارسات عرضت حياتهما وحياة الآخرين للخطر. وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور منطقة عسير يضبط قائد المركبة ومرافقه الذي عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر، وسيتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”. Advertisements

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