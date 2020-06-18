وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى الأراضي المصرية

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، من المقرر أن يصل المصريون المحتجزون في ليبيا إلى أرض الوطن خلال ساعات.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، كلف أجهزة الدولة، اليوم، بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وأشار موقع "ليبيا 24" إلى وصول العمال المصريين الذين احتجزوا في ليبيا إلى بلادهم.

وأورد التلفزيون المصري نباء عاجلا، أكد فيه وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن عدد المصريين المحتجزين في ليبيا 23 مصريا ووصلوا جميعا إلى منفذ السلوم البري.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، في وقت سابق اليوم، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى عمال مصريين.

وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزارة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية".

Advertisements

وأضافت: "أنها استطاعت كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم".

وأوضحت: "تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحرياتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي".

وأكدت الوزارة أن "العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية".

وشددت أنها ستلاحق بحزم كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز".

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في ليبيا، بعد اعتقالهم من قبل مسلحين من قوات "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، أجرى المسؤولون في القاهرة اتصالات رفيعة المستوى لكشف ملابسات الواقعة والإفراج الفوري عن العمال.