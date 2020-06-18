مواجهة فيلا وشيفيلد في عودة الدوري الإنجليزي تنتهي بالتعادل السلبي

تعادل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بدون أهداف في أول مباراة بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد 100 يوم من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19 وسط رسائل قوية ضد العنصرية وإثارة سريعة للجدل.

وسلطت الأضواء على التكنولوجيا مجددا بعد أن بدا أن الفريق الزائر حرم من هدف في استاد فيلا بارك الخالي من الجماهير عندما بدا أن حارس فيلا أوريان نيلاند أمسك بالكرة بعد خط المرمى.

وجثا اللاعبون وحكام المباراة على ركبهم في بداية المباراة وانضمت رابطة الدوري بشكل رسمي للاحتجاجات العالمية ضد العنصرية بعد وفاة جورج فلويد في أمريكا.

واستبدل كل اللاعبين أسماءهم على ظهر القميص بعبارة “حياة السود مهمة” وكانت هناك وقفة صامتة أيضا حدادا على أرواح الذين فقدوا أرواحهم بسبب انتشار الوباء ومن بينهم والد مدرب فيلا دين سميث.