بكاميرا 48 ميغابيكسل.. هواوي تقدم هاتفها الذكي «P Smart S» الجديد

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت شركة هواوي عن أحدث هواتفها الذكية، هاتف P Smart S الجديد المزود بشاشة OLED قياس 6.4 بوصة وبدقة وضوح 1080×2400 بيكسل ونظام التشغيل أندرويد 10.
وينبض بداخل الهاتف الجديد معالج من نوع Kirin 710F، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، مع إمكانية زيادتها عن طريق بطاقات microSD حتى 256 غيغابايت.
وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي. وعلى ظهر الهاتف هناك 3 كاميرات: كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابيكسل لاحتساب العمق، في حين يقع ماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة.
ويحتوي هاتف هواوي على بطارية سعة 4000 ميللي أمبير ساعة، مع دعم الشحن بقدرة 10 وات عن طريق منفذ USB-C.
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