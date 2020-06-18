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شكرا لقرائتكم خبر عن «أصغر عريس» بالجوف يكشف عمره الحقيقي.. ويكشف سر الزواج المبكر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الشاب محمد لافي الفهيقي، حقيقة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن كونه “أصغر عريس” بمنطقة الجوف.
وأكد “الفهيقي” أنه اجتاز المرحلة الثانية من الجامعة ويبلغ من العمر 20 عاماً، فيما تدرس عروسه في المرحلة الثانوية، نافياً ما تم تداوله باعتباره “أصغر عريس” بالجوف.
وأوضح “الفهيقي” أن ملامح وجهه وبنيته الجسمانية النحيلة هي سبب وصفه بصغير السن، لافتاً إلى أنه يعاني من مرض السكري وهذا هو ما دعا والده إلى تزويجه مبكراً ، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وبيّن “الفهيقي” أن هناك العديد من أبناء المنطقة تزوجوا وهم أصغر منه سناً، معبّراً عن امتنانه وشكره لكل مَن بارك ودعا له بالتوفيق في حياته الزوجية.
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